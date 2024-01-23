Гутерреш призвал освободить всех заложников в Газе и поддержал идею «двух государств» (видео)

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Генсек ООН Антониу Гутерреш во время заседания СБ ООН потребовал немедленно и безоговорочно освободить всех заложников в секторе Газа.

«Я ещё раз требую немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников», — цитирует его РИА Новости.

Гутерреш добавил, что с заложниками нужно обращаться гуманно, а сотрудникам Красного Креста должно быть разрешено их посещение и оказание всяческой помощи.

Коснувшись активно обсуждаемой в последнее время идеи о системе «двух государств», он отметил, что это «единственный способ утолить чаяния и палестинцев, и израильтян».

