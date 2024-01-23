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Борис Гельфанд указал на силу азербайджанской шахматной школы

Борис Гельфанд указал на силу азербайджанской шахматной школы

Известный израильский шахматист Гельфанд, приехавший в Баку по приглашению Федерации шахмат Азербайджана (ФША), заявил, что в Азербайджане всегда были сильные шахматисты.

Он отметил, что прибыл в Азербайджан в рамках учебно-тренировочных сборов азербайджанских гроссмейстеров, которые продлятся неделю: «Азербайджанские шахматисты добиваются высоких результатов на соревнованиях. Мужская сборная трижды становилась чемпионом Европы. На протяжении длительного времени Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров входят в элиту мировых шахмат, туда входил и ушедший из жизни Вугар Гашимов. Новое поколение также стремится повторить их успехи» (цитата по «Репорту»).

Гельфанд подчеркнул, что подобные учебно-тренировочные сборы помогают молодым интеллектуалам достичь высоких показателей.

Отметим, что долгие годы выступавший за сборную Израиля Борис Гельфанд в 2009 году выиграл Кубок мира, а в 2011 году – Турнир претендентов. В 2012 году он участвовал в матче за звание чемпиона мира.

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