ВОЗ настаивает на вакцинации европейцев от кори

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Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения призвало страны Европы провести срочные кампании по иммунизации, поскольку за первые 10 месяцев 2023 года на континенте зафиксировали в 30 раз больше случаев кори, чем годом ранее. Об этом сообщает Politico.

Организация заявила, что снижение уровня вакцинации является причиной возрождения вируса, который вызывает лихорадку, кашель, а в редких случаях – пневмонию, воспаление мозга и смерть.

Европейский регион ВОЗ зарегистрировал более 30 тысяч случаев кори в период с января по октябрь 2023 года, тогда как в 2022 году – всего 941.