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ВОЗ настаивает на вакцинации европейцев от кори

ВОЗ настаивает на вакцинации европейцев от кори

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения призвало страны Европы провести срочные кампании по иммунизации, поскольку за первые 10 месяцев 2023 года на континенте зафиксировали в 30 раз больше случаев кори, чем годом ранее. Об этом сообщает Politico.

Организация заявила, что снижение уровня вакцинации является причиной возрождения вируса, который вызывает лихорадку, кашель, а в редких случаях – пневмонию, воспаление мозга и смерть.

Европейский регион ВОЗ зарегистрировал более 30 тысяч случаев кори в период с января по октябрь 2023 года, тогда как в 2022 году – всего 941.

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