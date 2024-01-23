ВОЗ настаивает на вакцинации европейцев от кори

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения призвало страны Европы провести срочные кампании по иммунизации, поскольку за первые 10 месяцев 2023 года на континенте зафиксировали в 30 раз больше случаев кори, чем годом ранее. Об этом сообщает Politico.
Организация заявила, что снижение уровня вакцинации является причиной возрождения вируса, который вызывает лихорадку, кашель, а в редких случаях – пневмонию, воспаление мозга и смерть.
Европейский регион ВОЗ зарегистрировал более 30 тысяч случаев кори в период с января по октябрь 2023 года, тогда как в 2022 году – всего 941.