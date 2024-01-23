Михайлов: Вот и с Азербайджаном та же ситуация

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Лицемерие Запада будет продолжаться до тех пор, пока во главе ключевых государств ЕС не станут лидеры, ориентированные на национальные интересы собственных стран.

Об этом сказал российский политолог, специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов, комментируя ряд антиазербайджанских инициатив и решений, которыми отличился первый день зимней сессии ПАСЕ, начавшей работу в Страсбурге 22 января.

«Как только Россия стала проявлять собственную позицию в ЕС, ее тут же стали ограничивать в правах, и в итоге мы вышли из ПАСЕ. Кто от этого пострадал? Только ЕС. Вот и с Азербайджаном та же ситуация. Баку решительно отстаивает собственные интересы на международной арене, и вот ответ. Они не знают, что делать. С одной стороны, зависимость от ресурсов Азербайджана, с другой – желание Парижа и Берлина насолить общим интересам Москвы и Баку на Южном Кавказе. Плюс влияние США. Для бюрократов ЕС выбор однозначен – давить на Азербайджан под предлогом помощи Армении, якобы пострадавшей в конфликте и обиженной как на Баку, так и на Москву», – приводит «Азертадж» его слова.

По его словам, Азербайджану и России не следует отвлекаться на подобное поведение так называемого коллективного Запада.

«Думаю, пора привыкнуть к лицемерию Запада и просто дальше продолжать отстаивать собственные национальные интересы. Отмечу, что президенты наших стран в прекрасных отношениях, которые только усиливаются. Мы вместе сможем отстоять интересы Баку, которые напрямую соприкасаются на Южном Кавказе. А сама эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока во главе ключевых государств ЕС не станут лидеры, ориентированные на национальные интересы собственных стран, такие как Ильхам Алиев и Владимир Путин», – подчеркнул эксперт.