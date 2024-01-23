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Путин заявил, что его родители не пьянствовали и не матюгались (видео)

Путин заявил, что его родители не пьянствовали и не матюгались (видео)

Президент России Владимир Путин рассказал, что в детстве родители не давали ему никаких советов и не делали наставлений. При этом они воспитывали будущего российского лидера на личном примере. Об этом Путин рассказал на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

«Не мне вам давать советы, многодетные семьи лучше знают. А что касается моей семьи, как я рос, никаких советов не давали, никаких наставлений не делали, но как говорил Макаренко, лучшее — это личный пример. И вот пытаюсь вспомнить, что производило впечатление? Во-первых, никогда, хочу подчеркнуть никогда не видел отца пьяным! Я уж и про маму не говорю», — сказал Путин.

Также Путин отметил, что никогда не слышал от родителей каких-либо бранных слов. Глава государства вспомнил ещё одну историю из своего детства, отметив, что в мелочах проявляется ответственность.

«Мы жили в коммуналке и электрический счётчик был на площадке. Помню, как отец на лестнице приставной (мы жили в коммуналке), помню, как он ползал и выписывал до копейки всё, что нужно заплатить, всё вовремя делал. Ровно в 6 утра гимн СССР играл, он уходил на работу. Помню, как встречался с товарищами боевыми, с другом, который вытаскивал его с поля боя», — отметил глава государства.

Президент отметил, что жил в обстановке доброжелательности, любви, доброго отношения и поддержки. Именно это и воспитывает, подчеркнул Путин.

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