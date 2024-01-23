Байрамов встретился с главой межпарламентской группы дружбы Кувейт-Азербайджан

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Кувейт-Азербайджан Мухаммедом Хаифом Аль-Мутейри.

На встрече обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом, а также текущая ситуация в регионе.

На встрече делегация была проинформирована о восстановительных работах, проводимых на территориях, освобожденных от оккупации в постконфликтный период, было отмечено, что у кувейтской стороны есть потенциальные возможности для участия в процессе.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.