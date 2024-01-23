На заводе «Араз» Миноборонпрома прогремел взрыв, пострадали 3 человека |
«Армянские грабли» для Евросоюза и ПАСЕ: Боррель упустил главное |
Германия может выйти из Евросоюза |
Украина получила новое оружие, война перешла в следующую фазу |
Россия наносит массированную ракетную атаку по городам Украины (обновлено, видео) |
МИД Азербайджана: Боррель провоцирует милитаризацию и агрессивную политику в отношении Азербайджана |
Военные эксперты обнародовали возможный сценарий нападения России на НАТО |
Израиль предложил ХАМАС 2-месячное перемирие, но есть условие |
Мощный подземный толчок в Центральной Азии, жители Алматы покидают город (обновлено, фото, видео) |
Главное Политика

Байрамов встретился с главой межпарламентской группы дружбы Кувейт-Азербайджан

Байрамов встретился с главой межпарламентской группы дружбы Кувейт-Азербайджан

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Кувейт-Азербайджан Мухаммедом Хаифом Аль-Мутейри.

На встрече обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом, а также текущая ситуация в регионе.

На встрече делегация была проинформирована о восстановительных работах, проводимых на территориях, освобожденных от оккупации в постконфликтный период, было отмечено, что у кувейтской стороны есть потенциальные возможности для участия в процессе.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Теги:
Из этой рубрики
Байрамов встретился с главой межпарламентской группы дружбы Кувейт-Азербайджан
Политика

Байрамов встретился с главой межпарламентской группы дружбы Кувейт-Азербайджан

2024/01/23, 16:31
Двойная игра с Азербайджаном: Баку такого удовольствия не доставит Западу
Политика

Двойная игра с Азербайджаном: Баку такого удовольствия не доставит Западу

2024/01/23, 13:31
Россия хочет, чтобы страны СНГ резко выступали против антироссийских резолюций на площадке ООН
Политика

Россия хочет, чтобы страны СНГ резко выступали против антироссийских резолюций на площадке ООН

2024/01/23, 12:30
Ильхам Алиев принял Оверчука
Политика

Ильхам Алиев принял Оверчука

2024/01/23, 11:33
С небес на землю: кем возомнил себя Затулин и почему его не признают иноагентом?
Политика

С небес на землю: кем возомнил себя Затулин и почему его не признают иноагентом?

2024/01/23, 10:58
Сергей Лавров и Хакан Фидан встретились в штаб-квартире ООН (видео)
Политика

Сергей Лавров и Хакан Фидан встретились в штаб-квартире ООН (видео)

2024/01/23, 09:35
МИД Азербайджана: Боррель провоцирует милитаризацию и агрессивную политику в отношении Азербайджана
Политика

МИД Азербайджана: Боррель провоцирует милитаризацию и агрессивную политику в отношении Азербайджана

2024/01/23, 08:59
Байден настаивает на сосуществовании Израиля и Палестины (видео)
Политика

Байден настаивает на сосуществовании Израиля и Палестины (видео)

2024/01/23, 00:03
Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Баку и Ереваном по мирному соглашению
Политика

Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Баку и Ереваном по мирному соглашению

2024/01/22, 22:41