В Лондоне азербайджанская община пресекла провокацию армянской диаспоры и баронессы Кокс: что известно

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Действующая в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии азербайджанская община предотвратила очередную провокацию армянской диаспоры и ее покровителей.

Председатель Общества азербайджанцев Великобритании Фарида Панахова сообщила, что знаменитый клуб Carlton, расположенный в центре Лондона, планировал провести 5 февраля 2024 года мероприятие на тему «Армения: этническая чистка в Нагорном Карабахе». Организатором этого мероприятия должна была стать при поддержке лорда де Моли Т.Д. и посла Армении в Соединенном Королевстве Варужана Нерсесяна проармянски настроенная баронесса Каролина Кокс, которая враждебно настроена по отношению к тюркам и исламу.

Узнав об этом, Общество азербайджанцев Великобритании направило от имени азербайджанской общины страны открытое письмо протеста руководству Карлтонского клуба. Копия письма адресована министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону, членам парламента, членам Палаты лордов Лорду Эвансу, Лорду Ахмаду, Лорду Килклуни, Лорду Сарфразу и баронессе Манзиле Поле Удин, министру по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти, главе специального Комитета МИД Великобритании Алисии Кернс, руководству организации «Голос консерваторов».

Было отмечено, что проведение необоснованного мероприятия в историческом месте вызвало глубокую обеспокоенность у азербайджанской общины. Было подчеркнуто, что в период, когда Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного договора, организация такого мероприятия явно нарушает мирные перспективы между двумя странами, что полностью противоречит позиции Великобритании, поддерживающей мир, и внешней политике страны.

В очередной раз было напомнено, что обвинения в этнических чистках против Азербайджана совершенно необоснованны, что миссии ООН и Международного Комитета Красного Креста по расследованию фактов не обнаружили и не задокументировали никаких фактов о том, что в Карабахе был нанесен какой-либо ущерб гражданской инфраструктуре или что власти Азербайджана принудительно переселили гражданских лиц армянской национальности. Кроме того, было подчеркнуто, что посол Армении в Великобритании, как ни странно, был среди организаторов встречи против политики премьер-министра Никола Пашиняна, пишет АПА.

Отметив, что в результате продолжения необоснованных обвинений при отсутствии веских доказательств может возникнуть нежелательная ситуация, а также напомнив о прошлогоднем примере Университета Королевы Марии, председатель общества призвала руководство Карлтон-клуба отменить это предвзятое мероприятие.

В официальном письме от 22 января 2024 года, адресованном председателю Общества азербайджанцев Великобритании Фариде Панаховой от имени секретаря Карлтон-клуба Саймона Робинсона, было подтверждено, что данная встреча не состоится в клубе. «Это еще одна победа азербайджанской диаспоры в Великобритании над армянской диаспорой и проармянски настроенными силами», – подчеркнула Фарида Панахова.