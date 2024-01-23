В WhatsApp появится новая функция – аналог AirDrop

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В обновленной бета-версии WhatsApp для ОС Android обнаружена новая функция.

Как сообщает Ufanotes.ru, в сборке мессенджера 2.24.2.20 появится возможность быстрого обмена файлами между устройствами, находящимися рядом, как в Apple AirDrop. Об этом информирует портал WABetaInfo.

Для использования данной функции не требуется подключение к интернету, а размер передаваемого файла ограничен 2 Гб.

«Мы считаем, что данная функция расширит возможности совместного использования файлов, предоставит пользователям практическое решение для различных сценариев», — отмечают разработчики.

Для создания запроса на общий доступ и подтверждения действия на другом устройстве потребуется лишь встряхнуть гаджеты.