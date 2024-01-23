Леван Пирвели: Основная задача Франции – ворваться на Кавказ и контролировать его проходы

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Активной и очень агрессивной назвал грузинский политик и дипломат Леван Пирвели внешнюю политику Франции в ходе последнего обсуждения с российским журналистом, политологом Максимом Шевченко событий, происходящих в регионе Южного Кавказа на YouTube-канале, сообщает Minval.az.

По словам Шевченко, на той неделе Франция объявила какие-то беспрецедентные рестрикции в отношении Азербайджана: Макрон, у которого премьер-министр женат на министре иностранных дел, и оба – мужчины, заявил, что Азербайджан «страшно угнетает армян».

«Достаточно серьезное заявление, которое радикализирует повестку на Южном Кавказе. Почему именно сейчас на фоне Давоса Франция и Макрон решились на такие радикальные заявления?», – задался вопросом Шевченко.

В ответ на это Пирвели, заявил, что эти события происходят не фоне Давоса, а на самом деле там есть интересный факт: «336 сенаторов проголосовали «ЗА» антиазербайджанскую резолюцию и только один – «ПРОТИВ». Текст резолюции содержит требования: гарантии права возращения «армянского населения в Нагорный Карабах» и призыв к введению санкций против Азербайджана. Ну, после этого, наверное, может быть только объявление войны».

На вопрос о том: «Почему французов не устраивают гарантии, которые дал Ильхам Алиев?» аналитик ответил, что «они признают только те гарантии, которые дают сами, где они сами гарантеры, и где рычаги управления у них в руках. То есть диктовать должна только Франция».

«То есть Франция хочет создать свой Израиль, который сейчас поддерживает Азербайджан. Вот такой же Израиль Франция создать на Кавказе, объявляя земли Азербайджана – территорию Карабаха «дарованными Богом армянскому народу». Очень интересный сценарий, интересная стратегия», – отметил Шевченко.

По мнению Левана Пирвели, такая позиция Франции носит двоякий смысл. Агрессивная внешняя политика Франции. Потому что, кроме Сената, еще и Макрон выступил, и сказал, что в мире идут войны, и что Франция – это великая держава, которая должна сохранять свои заморские территории и вмешиваться в конфликты, начиная от Балкан и заканчивая Кавказом. Но войны то нет, все про мирный договор говорят, но Маркон уже видит эту войну, и хочет войны. Он уже выступал перед Вооруженными силами Франции. А второй момент упирается во внутреннюю повестку – вся Европа так правеет, что дальше некуда, поэтому мейнстримные партии хотят быть более правыми, чем правые. Вот как себя ведет Макрон и какие заявления он делает, что его похвалила Мари Ле Пен, лидер политической партии «Национальное объединение». А на Южном Кавказе мусульмане – азербайджанцы и поэтому американцы должны мониторить соблюдение религиозных прав в Азербайджане – это американцы придумали. То есть они картину представили так, будто мусульмане угнетают христиан. Так ситуацию они представляют во внутренней политике. И поэтому Макрон, как защитник христианства, такими заявлениями получает правые голоса.

«То есть французские политики, женатые друг на друге – мужчины озаботились христианскими ценностями?», – спросил Шевченко.

«Папа же разрешил, так что это и есть их христианство сейчас. Их больше всего волнует даже не внутренняя политика Франции, а внутренняя политика Евросоюза, июньские выборы в Европарламент, куда стремительно будут идти все правые партии. Вот эти мейнстримные партии стараются не уступить. В Германии в феврале появится новая партия, ее создает Ханс-Георг Маасен, бывший глава партии ХДС, и новая праворадикальная партия хочет занять нишу между ХДС и АFD (Альтернатива для Германии). Он сам там обвиняется в антисемитизме. Представляете, какие влияния в европейском электорате наблюдаются, что создаются новые правые партии? Поэтому это то же тот фактор, что заставляет Макрона действовать более жестко на внешнем французском периметре, если Кавказ можно назвать таковым. Либералы стараются подкраситься под консерваторов и под националистов. Основная же задача Франции – ворваться на Кавказ и контролировать проходы Кавказа. Что невозможно без Грузии.

Пока это только заявления без всякого обязательства Сената, но если так пойдет, и если они объявят санкции против Азербайджана, то инструментом будет Грузия. Потому что азербайджанские нефть и газ Францию не интересует, у нее уран – приоритетный. И риски, что санкции перекроют поставки азербайджанского газа и нефти, будут отражаться на конкурентах Франции – Италии или Венгрии и других странах. Трудно представить, что Венгрия или Турция перестанут покупать у Азербайджана газ и нефть, если Франция объявит санкции или эмбарго. Но под давлением Грузия может стать именно исполнителем всех этих санкций. Потому что Грузия – инструмент в руках Франции. Грузия попадает в очень неловкое положение у себя на Кавказе», – сказал Леван Пирвели.

Рамелла Ибрагимхалилова