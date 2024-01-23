Украина получила новое оружие, война перешла в следующую фазу |
Россия наносит массированную ракетную атаку по городам Украины (обновлено, видео) |
МИД Азербайджана: Боррель провоцирует милитаризацию и агрессивную политику в отношении Азербайджана |
Военные эксперты обнародовали возможный сценарий нападения России на НАТО |
Израиль предложил ХАМАС 2-месячное перемирие, но есть условие |
Мощный подземный толчок в Центральной Азии, жители Алматы покидают город (обновлено, фото, видео) |
Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Баку и Ереваном по мирному соглашению |
Миятович ждет от СЕ работы над достижением мира между Баку и Ереваном |
Турция и Россия обсудили ситуацию на Южном Кавказе |
Главное Общество

Минздрав проверил безопасность питьевой воды в Азербайджане

Минздрав проверил безопасность питьевой воды в Азербайджане

Начиная с последних месяцев прошлого года, в отдельных районах страны были зафиксированы единичные случаи заражения вирусом гепатита А.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

В январе 2024 года в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения поступила информация о некоторых случаях заражения гепатитом А в Сураханском районе города Баку.

Установлено, что зафиксированные случаи заболевания произошли в различных средних школах и дошкольных образовательных учреждениях поселков Амирджан и Бюльбюля Сураханского района.

Учитывая, что вирус гепатита А имеет фекально-оральный механизм передачи и обычно распространяется через грязные руки, загрязненную воду, а также при нарушении общих правил гигиены, наиболее эффективным способом защиты от этого и других инфекционных заболеваний в организованных коллективах является соблюдать гигиенические правила и противоэпидемический режим.

Кроме того, важными условиями являются периодическое исследование водопроводов и канализационных сетей, ежегодная промывка и дезинфекция резервуаров для воды.

В связи с наблюдаемой эпидемиологической ситуацией увеличено количество мониторингов, проводимых соответствующими специалистами Министерства здравоохранения с целью проверки микробиологических показателей питьевой воды на территориях. В результате проведенного мониторинга установлено, что микробиологические показатели питьевой воды, подаваемой населению ОАО «Азерсу», соответствуют государственным стандартам и нормам, действующим в стране.

В Минздраве сообщили, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация находится под контролем, наблюдается снижение числа случаев заражения. Продолжаются работы по промывке и обеззараживанию водопроводных линий и резервуаров.

Теги:
Из этой рубрики
Завтра в Баку будет мороз
Общество

Завтра в Баку будет мороз

2024/01/23, 12:27
В Баку на ж/д станции произошла цепная авария (фото)
Общество

В Баку на ж/д станции произошла цепная авария (фото)

2024/01/23, 12:14
В Гяндже старшеклассника убили перед школой, подозреваемый задержан (обновлено)
Общество

В Гяндже старшеклассника убили перед школой, подозреваемый задержан (обновлено)

2024/01/23, 11:36
Минздрав проверил безопасность питьевой воды в Азербайджане
Общество

Минздрав проверил безопасность питьевой воды в Азербайджане

2024/01/23, 11:15
AZAL объявляет скидки на авиабилеты в шесть городов Европы
Общество

AZAL объявляет скидки на авиабилеты в шесть городов Европы

2024/01/23, 10:39
Обвиняемый в покушении на Фазиля Мустафу дал показания
Общество

Обвиняемый в покушении на Фазиля Мустафу дал показания

2024/01/22, 22:55
На платной автомагистрали установлены знаки ограничения скорости (фото)
Общество

На платной автомагистрали установлены знаки ограничения скорости (фото)

2024/01/22, 18:47
Экс-депутату Дуньямину Халилову вынесен приговор
Общество

Экс-депутату Дуньямину Халилову вынесен приговор

2024/01/22, 18:24
Утвержден план работы по организации голосования на президентских выборах за пределами Азербайджана
Общество

Утвержден план работы по организации голосования на президентских выборах за пределами Азербайджана

2024/01/22, 18:13