Минздрав проверил безопасность питьевой воды в Азербайджане

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Начиная с последних месяцев прошлого года, в отдельных районах страны были зафиксированы единичные случаи заражения вирусом гепатита А.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

В январе 2024 года в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения поступила информация о некоторых случаях заражения гепатитом А в Сураханском районе города Баку.

Установлено, что зафиксированные случаи заболевания произошли в различных средних школах и дошкольных образовательных учреждениях поселков Амирджан и Бюльбюля Сураханского района.

Учитывая, что вирус гепатита А имеет фекально-оральный механизм передачи и обычно распространяется через грязные руки, загрязненную воду, а также при нарушении общих правил гигиены, наиболее эффективным способом защиты от этого и других инфекционных заболеваний в организованных коллективах является соблюдать гигиенические правила и противоэпидемический режим.

Кроме того, важными условиями являются периодическое исследование водопроводов и канализационных сетей, ежегодная промывка и дезинфекция резервуаров для воды.

В связи с наблюдаемой эпидемиологической ситуацией увеличено количество мониторингов, проводимых соответствующими специалистами Министерства здравоохранения с целью проверки микробиологических показателей питьевой воды на территориях. В результате проведенного мониторинга установлено, что микробиологические показатели питьевой воды, подаваемой населению ОАО «Азерсу», соответствуют государственным стандартам и нормам, действующим в стране.

В Минздраве сообщили, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация находится под контролем, наблюдается снижение числа случаев заражения. Продолжаются работы по промывке и обеззараживанию водопроводных линий и резервуаров.