С небес на землю: кем возомнил себя Затулин и почему его не признают иноагентом?

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В последние дни 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 140-летнего юбилея выдающегося общественно-политического деятеля, одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики, председателя Национального Совета Азербайджана Мамеда Эмина Расулзаде. План мероприятий поручено подготовить министерству культуры совместно с министерством науки и образования и НАНА, Кабмину — решить свои вопросы. В Азербайджане изучают и чтут свою историю, роль своих выдающихся государственных деятелей.

И вот через более чем три недели на этот указ решил отреагировать небезызвестный Константин Затулин. «Совет Международного Лазаревского клуба», которым с российской стороны руководит Затулин, и «Институт стран СНГ», который он же возглавляет, тиснули совместное заявление, где просто брызжут слюной. Оказывается, «данное решение руководства Азербайджана носит демонстративный характер и свидетельствует о политике двойных стандартов, которую проводит Баку, искажая исторические факты. Гневно осуждая и называя признанного в Армении героя борьбы с «геноцидом армян» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) в годы Первой мировой войны Гарегина Нжде пособником фашистов, азербайджанские пропагандисты воспевают Мамеда Расулзаде – убежденного врага Российской империи и Советского Союза, сотрудничавшего последовательно с Пилсудским, Гитлером и послевоенным проамериканским «Комитетом по освобождению порабощенных народов СССР» в Турции», эта «ложная попытка героизации создателя азербайджанского легиона в составе нацистской армии», по мнению Затулина, «укладывается в логику того «пира победителей», который продолжают власти Азербайджана на фоне поголовного исхода армянского населения с территории Нагорного Карабаха» и т.д.

Можно разбирать всю эту бредятину по порядку. Напоминать господину Затулину, что никаким «создателем азербайджанского легиона в составе нацистской армии» Расулзаде не был. А Нжде вообще был платным агентом СД и не только по советским законам, но и по документам Нюрнбергского трибунала считается военным преступником со всеми вытекающими. И что за геноцид азербайджанцев в Зангезуре с Нжде тоже надо было бы спросить. Как и с его почитателей.

Понятно, что господин Затулин, выпускник одного из ереванских вузов и депутат от российского Сочи с его многочисленной армянской диаспорой, банально отрабатывает деньги своих армянских спонсоров. Которых бросает в дрожь от одной мысли, что российские дипломаты однажды все же заинтересуются, чей это памятник стоит в правительственном квартале Еревана.

Плюс ко всему и самому Затулину очень хочется продемонстрировать свой «патриотизм». Особенно после громкого скандала летом 2023 года, когда он в интервью Скабеевой проговорился, что некоторые цели российской «спецоперации» в Украине «потеряли смысл», пошел против позиции Кремля, чем навлек на себя обвинения в «непатриотизме» и даже угрозы лишиться думского мандата. «Отмываться» же решил за счет Азербайджана, этакое «два в одном»: и свой имидж подправить, и заказ спонсоров выполнить.

Но есть еще одна сторона вопроса — возможно, самая важная. Кем вообще возомнил себя господин Затулин, что он взялся указывать Азербайджану, как нам изучать свою историю? На кого он рассчитывает произвести впечатление своими воплями в стиле «Расулзаде — враг Российской Империи и СССР»? Сей персонаж вообще не в курсе, что Российской Империи нет на карте по крайней мере с 1917 года, а СССР — с 1991-го? Наконец, хватает ли у господина Затулина интеллектуальных способностей понять, что Азербайджан — это независимое государство, и мы не обязаны спрашивать разрешения у российской клиентуры армянского лобби на проведение юбилейных мероприятий в честь своих выдающихся деятелей? В таком случае остаётся только максимально вежливо посоветовать Затулину и компании посмотреть на календарь и подучить географию. Чтобы не плюхаться в лужу с таким фонтаном брызг.

Или же все просто? И господин Затулин банально строчит донос на целую страну, лелея надежды, что вот сейчас всесильный Кремль разозлится, и…

Ну что же, вынуждены разочаровать и здесь.

Даже если события будут развиваться наилучшим для господина Затулина образом, в Кремле послушаются советов это персонажа с безнадежно «замоченной» в паленом армянском бренди репутацией и решат «строго поговорить» с Баку, то смеем напомнить: с Азербайджаном не получится разговаривать окриками, даже если исходить эти окрики будут от фигур покрупнее Затулина. И если уж сей клиент армянских воротил из Сочи взялся руководить «Институтом стран СНГ», то по штату должен был бы быть в курсе. И не пытаться вести «политику доносов» против Азербайджана.

Так что в «сухом остатке» — очередной профессиональный позор господина Затулина и красноречивое доказательство, что не только российско-армянский Лазаревский клуб, но и Институт стран СНГ обслуживают интересы Армении. И вот интересно: почему господина Затулина в этом случае не признают «иностранным агентом»?

Нурани, обозреватель