Сергей Лавров и Хакан Фидан встретились в штаб-квартире ООН (видео)

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН обсудил со своим турецкий коллегой Хаканом Фиданом вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщил российский МИД.

Во время встречи они подчеркнули важность продолжения совместной работы в интересах поддержания и дальнейшего расширения взаимовыгодных связей, затронут ход реализации ключевых российско-турецких проектов в сфере энергетике, обсужден график предстоящих двусторонних контактов.

Кроме того, главы МИД России и Турции обменялись мнениями по ряду международных тем. В ходе их переговоров была подтверждена востребованность координации шагов двух стран в интересах нахождения взаимоприемлемых развязок острых региональных проблем, прежде всего по ситуации в секторе Газа, Сирии, на Ближнем Востоке в целом и в зоне Черного моря, а также на Южном Кавказе, подчеркнули в министерстве.