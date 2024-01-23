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МИД Азербайджана: Боррель провоцирует милитаризацию и агрессивную политику в отношении Азербайджана

МИД Азербайджана: Боррель провоцирует милитаризацию и агрессивную политику в отношении Азербайджана

Мы решительно отвергаем необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, выдвинутые представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности — заместителем председателя Европейской Комиссии Жозепом Боррелем 22 января 2024 года во время пресс-конференции.

Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы МИД Айхана Гаджизаде.

«Вопиющее искажение фактов со стороны Верховного представителя ЕС является игнорированием законных интересов Азербайджана, а такая угрожающая риторика является ярким примером двойных стандартов, которые еще больше обостряют отношения между Азербайджаном и ЕС.

Помимо полного искажения взглядов президента Азербайджана относительно исторических фактов, касающихся территорий Азербайджана и Армении, Верховный представитель провоцирует милитаризацию и агрессивную политику в отношении Азербайджана.

Несмотря на то, что международное сообщество не предприняло никаких усилий, чтобы убедить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, Азербайджан всегда был привержен переговорам, миру и стабильности с Арменией. Меры, принятые Азербайджаном по прекращению агрессии и сепаратизма, закладывают основу для заключения мирного соглашения с Арменией.

Кроме того, выражение солидарности представителя ЕС с Францией в связи с высылкой дипломатов из страны является открытым вмешательством в продолжающийся процесс судебного расследования и равносильно оправданию незаконных действий французских дипломатов, высланных из Азербайджана. Столь предвзятое заявление демонстрирует, как негативное влияние на этот институт оказывают некоторые государства, которые помимо игнорирования неоправданных мер в отношении азербайджанских дипломатов во Франции, откровенно игнорируют все правила и ориентиры дипломатического поведения и отказываются расследовать дело.

Помимо приверженности международным обязательствам и международному праву, Азербайджан будет решительно препятствовать любым претензиям против своих национальных интересов и попыткам узаконить угрожающие высказывания», – говорится в заявлении.

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