Японская принцесса будет работать в «Красном кресте»

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Дочь японского императора Нарухито принцесса Айко с 1 апреля поступит на работу в Японское общество «Красного креста», где будет работать по контракту.

Об этом сообщило Управление императорского дворца.

В настоящее время принцесса учится на филологическом факультете Университета Гакусюин, куда поступила в 2020 году. Там она изучает японскую литературу, а также проходит курсы английского и испанского языков. В марте она должна завершить учебу, после чего и поступит на работу в «Красный крест», передает телеканал NHK.