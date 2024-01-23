В Канаде преступники угоняли автомобили для отправки в Азербайджан

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Детективы предъявили 96 уголовных обвинений после обнаружения 52 автомобилей стоимостью более 3,2 миллиона долларов, угнанных в Онтарио.

Региональная полиция Йорка объявила в понедельник, что группа лиц выбирала дорогие автомобили и планировала переправлять их в Азербайджан и Грузию, сообщает сайт cp24.com.

Предположительно, группа использовала жилые кварталы для хранения автомобилей, которые недавно были украдены в районе Большого Торонто и на юго-западе Онтарио.

В декабре 2023 года и январе 2024 года было выдано 6 ордеров на обыск в Воне, Торонто, Лондоне, Кембридже и Брэдфорде, в результате чего было найдено 52 автомобиля. В свою очередь, полиция предъявила 11 людям обвинения почти в 100 уголовных преступлениях, включая, помимо прочего, кражу автотранспорта и незаконный оборот имущества, добытого преступным путем.

Обвинения были предъявлены следующим подозреваемым: 20-летнему Заин Афзал и 20-летнему Арпан Дутта из Скарборо; 57-летнему Андрею Покровскому из Ньюмаркета; 35-летнему Мохаммаду Хади из Кембриджа; жителю Лондона Даррену Прулексу; 64-летнеум Санану Аббасову из Брэнфорда; 54-летнему Садкоулу Дерману из Китченера; а также 32-летнему Ибрагиму Таиру из Торонто, 46-летнему Камалю Эль-Хаджи Дани, 31-летней Мине Пебенито и 34-летнем Шайбу Кули.

Расследование, получившее название «Проект Мамба», было проведено совместными усилиями отдела по борьбе с кражами автомобилей региональной полиции Йорка, Агентства пограничных служб Канады и Ассоциации Équité.

Полиция Большого Торонто отмечает, что с 2015 года число угонов автомобилей выросло на 300%