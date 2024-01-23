Байден настаивает на сосуществовании Израиля и Палестины (видео)

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Американский президент Джо Байден настаивает на урегулировании палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств, несмотря на несогласие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его спрашивали о позиции главы государства по поводу урегулирования ближневосточного конфликта в контексте того, что Нетаньяху выступает против двухгосударственного решения. «Президент считает, что двухгосударственное решение – это лучший вариант для жителей Газы, палестинского народа и израильского народа», – отметил Кирби.

Он не стал комментировать несогласие израильского премьера с этим. «Все, что я могу вам сказать, – это то, что президент по-прежнему верит в двухгосударственное решение, <…> он оптимистичен по поводу того, что мы можем достичь этого, и что это может сработать», – добавил официальный представитель Белого дома.

