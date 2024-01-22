Обвиняемый в покушении на Фазиля Мустафу дал показания

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Состоялось первое заседание суда по уголовному делу Эмина Алиярова, Рашада Ахмедова, Азера Сарыджанова, Эльшада Аскерова, Сабухи Ширинова, задержанных в связи с покушением на убийство депутата Фазиля Мустафы.

На заседании под председательством судьи Эльнура Нуриева в Бакинском суде по тяжким преступлениям выступил прокурор, сообщает АПА.

Согласно обвинению, Азер Сарыджанов, находясь в иранском городе Рей, обсуждал с членами группы «Хусейниюн» покушение на жизнь депутата Фазиля Мустафы с целью положить конец его политической деятельности из-за его религиозных взглядов и отмщения за проводимую деятельность.

С этой целью они ежедневно собирали информацию о деятельности Фазиля Мустафы в социальной сети. Позже в 2022 году с целью осуществления теракта было приобретено автоматическое оружие “Калашникова”.

Для совершения теракта Рашад Ахмедов получил от членов группировки в Иране 30 тысяч долларов США и привез их в свой дом в Гарадаге. Согласно плану, он передал эти средства Азеру Сарыджанову.

Перед покушением Сабухи Ширинов установил наблюдение у дома Фазиля Мустафы, расположенного в поселке Забрат-1 Сабунчинского района города Баку. До инцидента Азер Сарыджанов передал Рашаду Ахмедову пистолет, который будет использован в террористическом акте, а Сабухи Ширинову-автоматическое оружие.

Эльшад Аскеров и Сабухи Ширинов пришли к дому Фазиля Мустафы. Там Сабухи Ширинов произвел 7 выстрелов в направлении Фазиля Мустафы.

После инцидента Азер Сарыджанов обменял переданные ему 30 тысяч долларов США в разных пунктах города. Из этих денег 15 тысяч манатов были переданы Сабухи Ширинову.

Помимо теракта, члены банды также передавали информацию об объектах военного назначения, находящихся по разным адресам в Азербайджане, сотрудникам спецслужб, с которыми они были знакомы в Иране.

Обвиняемые частично признали себя виновными по предъявленному обвинению.

Затем дал показания обвиняемый Азер Сарыджанов.

Он сказал, что не согласен с некоторыми пунктами обвинения. Однако он подтвердил, что указание на террористический акт против Фазиля Мустафы было дано им. По его словам, он был раздражен высказываниями депутата о религии и верующих и в итоге решил наказать его: «У человека есть свобода вероисповедания. Кто бы он ни был, хоть государственным деятелем, он не должен насмехаться над национально-духовными ценностями азербайджанского народа. Что значит фразы “они лают, они воют” о тех, кто отмечает день Ашуры? С 2019 года меня начало беспокоить публикации и высказывания этого человека.

В 2020 году мнения, высказанные в отношении шехидов карабахской войны, были пределом. Что значит “мужчины не плачут”?

Обвиняемый сказал, что он направлял жалобы в соответствующие органы, связанные с религиозными взглядами Фазиля Мустафы, но никто не рассматривал их. Они также обращались к нему и его сыну через Facebook, но и это не принесло результатов. После всего этого он принял решение наказать его по личной инициативе.

A. Сарыджанов сообщил, что отправился в Иран и изучил вопрос о том, сможет ли человек, который накажет депутата, впоследствии получить убежище в этой стране.

По его словам, после возвращения из Ирана он начал проводить наблюдение в отношении Фазиля Мустафы, определять его адрес, маршрут движения. Позже он познакомился с Сабухи Шириновым, который совершил преступление:

“Я искал человека. Я встретил Сабухи на одном из собраний. Он сказал, что служил в спецназе сверхсрочником. Я сразу понял, что именно он мне и нужен. Я занимался производством сельскохозяйственной продукции. Я и его начал снабжать продукцией. Когда он рассказал Сабухи о Фазиле Мустафе, тот признался в негативном отношении к его публикациям».

По словам обвиняемого, после того, как Сабухи Ширинов согласился совершить покушение, он передал ему автоматическое оружие, оставшееся от тестя. Он поручил спрятать оружие подальше от семьи.

В своем показании Азер Сарыджанов отметил, что его целью было не убийство Фазиля Мустафы, он хотел всего лишь наказать его: «Поэтому мы заранее договорились не стрелять по его жизненно важным органам. Пуля, попавшая ему в плечо, могла поразить и голову. Причина, по которой этого не произошло, в том, что мы хотели наказать его, а не убивать. Сабухи пришел к нам после выполнения дела. Я сжег его одежду в самоваре. Чуть позже я отдал Сабухи 15 тысяч манатов”.

Он не согласился с обвинением о том, что преступление против депутата было совершено по заказу из Ирана, и что с этой целью через Рашада Ахмедова ему были доставлены 30 тысяч долларов.

Следующее заседание суда состоится 16 февраля.