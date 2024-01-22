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Мощный подземный толчок на границе Кыргызстана и Китая (видео)

Мощный подземный толчок на границе Кыргызстана и Китая (видео)

Мощное землетрясение магнитудой 7.0 произошло на границе Кыргызстана и Китая. Об этом в понедельник, 22 января, сообщили в Центре сейсмологического мониторинга МЧС.

Эпицентр располагался в пограничной области Китая и Кыргызстана. Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 862 километра в юго-восточном направлении.

В самом Ташкенте магнитуда составила 3.

Землетрясение также ощутили в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях.

Согласно информации МЧС Казахстана, магнитуда землетрясения в Алматы составила 6,7.

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