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Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Баку и Ереваном по мирному соглашению

Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Баку и Ереваном по мирному соглашению

США заинтересованы в тесном сотрудничестве с Азербайджаном и Арменией по мирному соглашению.

С данным заявлением в ходе сегодняшнего брифинга выступил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

«У меня нет никаких новостей по поводу расписания [возможной встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне], но мы с нетерпением ждем возможности поговорить об этом подробнее в ближайшее время. Это то, в чем заинтересованы Соединенные Штаты и Госсекретарь, и над этим мы будем очень усердно работать, чтобы пересечь финишную черту в тесной координации с Арменией, Азербайджаном и другими, кто работает над этим вопросом», – отметил Патель.

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