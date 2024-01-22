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Турция и Россия обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Турция и Россия обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на встрече с послом Турции в Москве Танжу Билгичем обсудил актуальную обстановку на Южном Кавказе, Центральной Азии и в Украине, говорится в сообщении МИД РФ.

«Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации на Южном Кавказе, Центральной Азии и на Украине. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в интересах укрепления мира и стабильности, прежде всего на Южном Кавказе», – проинформировали в МИД РФ.

Стороны отметили эффективность двустороннего взаимодействия по региональной и международной проблематике, добавили в МИД РФ.

В этот же день с турецким послом провел встречу замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко. Дипломаты обменялись мнениями по двусторонней и региональной повестке дня, представляющей взаимный интерес. «Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в интересах укрепления безопасности и стабильности в мире», – отметили в ведомстве.

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