Азербайджан подарил фонду ОЗХО десятки тысяч евро

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Правительство Азербайджана пожертвовало 20 тыс. евро Целевому фонду для подготовки кадров Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом говорится в сообщении ОЗХО.

Вся сумма будет выделена Целевому фонду и будет использована для расширения спектра учебных мероприятий в Центре химии и технологий ОЗХО (ChemTech Centre). Финансирование будет направлено на поддержку научных исследований и деятельности по наращиванию потенциала.

«Азербайджан рад внести добровольные взносы в этом году для поддержки новых программ и учебных мероприятий, проводимых в Центре», – отметил посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.