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Азербайджан подарил фонду ОЗХО десятки тысяч евро

Азербайджан подарил фонду ОЗХО десятки тысяч евро

Правительство Азербайджана пожертвовало 20 тыс. евро Целевому фонду для подготовки кадров Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом говорится в сообщении ОЗХО.

Вся сумма будет выделена Целевому фонду и будет использована для расширения спектра учебных мероприятий в Центре химии и технологий ОЗХО (ChemTech Centre). Финансирование будет направлено на поддержку научных исследований и деятельности по наращиванию потенциала.

«Азербайджан рад внести добровольные взносы в этом году для поддержки новых программ и учебных мероприятий, проводимых в Центре», – отметил посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.

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