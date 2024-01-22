Власти Узбекистана будут строго наказывать за незаконные операции с криптоактивами

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В Узбекистане вводится административная и уголовная ответственность за незаконную деятельность, связанную с криптоактивами и майнингом.

В частности, КоАО РУз дополняется статьей 155-4, согласно которой:

• незаконное приобретение, передача или обмен криптоактивов, деятельность поставщиков услуг в сфере обращения криптоактивов без получения лицензии влечет за собой административный арест на срок до 15 суток или штраф в размере от 20 до 30 БРВ для лиц, которые не могут быть подвергнуты административному аресту.

• совершение транзакций с анонимными криптоактивами поставщиками услуг в сфере обращения криптоактивов приведет к штрафу должностных лиц от 30 до 40 БРВ.

Согласно новой статье 155-5 КоАО РУз:

• осуществление майнинговой деятельности с нарушением установленного порядка влечет за собой конфискацию предметов административного правонарушения и административный арест на срок до 5 суток либо наложение штрафа в размере от 20 до 30 БРВ на лиц, которые не могут быть подвергнуты административному аресту;

• осуществление майнинговой деятельности с нарушением установленного порядка в крупном размере влечет административный арест на срок до 10 суток либо наложение штрафа в размере от 30 до 50 БРВ на лиц, которые не могут быть подвергнуты административному аресту;

• осуществление майнинговой деятельности с нарушением установленного порядка в особо крупном размере влечет административный арест на срок до 15 суток либо наложение штрафа в размере от 50 до 100 БРВ на лиц, которые не могут быть подвергнуты административному аресту;

• осуществление майнинговой деятельности с анонимными криптоактивами влечет за собой конфискацию криптоактивов и наложение штрафа до 30 БРВ на лиц, которые не могут быть подвергнуты административному аресту.

За совершение вышеуказанных правонарушений повторно после применения административного наказания грозит уголовная ответственность.

В частности, согласно ст. 278-8 УК РУз, незаконное приобретение, передача или обмен криптоактивов, деятельность поставщиков услуг в сфере обращения криптоактивов без получения лицензии, совершение транзакций с анонимными криптоактивами поставщиками услуг в сфере обращения криптоактивов влечет за собой штраф до 100 БРВ либо исправительные работы на срок от 2 до 3 лет, либо ограничение свободы до 1 года, либо лишение свободы до 1 года.

За совершение вышеуказанного правонарушения в крупном размере грозит штраф от 300 до 400 БРВ либо ограничение свободы до 3 лет, либо лишение свободы до 3 лет, за совершение преступления в особо крупном размере – лишение свободы до 3 лет.

Согласно ст. 278-9 УК РУз, осуществление майнинговой деятельности с анонимными криптоактивами повторно после применения административного наказания влечет за собой штраф до 100 БРВ либо исправительные работы на срок от 2 до 3 лет, либо ограничение свободы до 1 года, либо лишение свободы до 1 года.

За осуществление скрытого майнинга грозит штраф от 100 до 300 БРВ либо ограничение свободы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет.

Совершение вышеуказанных правонарушений в особо крупном размере влечет за собой штраф от 300 до 400 БРВ либо ограничение свободы до 3 лет, либо лишение свободы до 3 лет.