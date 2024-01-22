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На платной автомагистрали установлены знаки ограничения скорости (фото)

На платной автомагистрали установлены знаки ограничения скорости (фото)

На новой платной автомагистрали Баку-Губа-Государственная граница с Российской Федерацией установлены дорожные знаки ограничения максимальной скорости.

На 129-километровом платном участке автодороги Баку-Губа-Государственная граница с Российской Федерацией максимальная скорость составляет 110 км/ч. Дорожные знаки ограничения максимальной скорости установлены на всем протяжении дороги от начала, где расположен пункт оплаты за проезд Ени Яшма, до конечной точки – пункта оплаты за проезд Ени Судур, сообщает «Азертадж».

Кроме того, в ближайшее время на дороге планируется установить радары и другое специальное техническое оборудование. Вдоль дороги уже установлены знаки радаров и видеокамеры.

В настоящее время оплата безналичным способом возможна только через POS-терминал в точках оплаты. На новой дороге пока не работают топливозаправочные и ремонтные станции.

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На платной автомагистрали установлены знаки ограничения скорости (фото)
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На платной автомагистрали установлены знаки ограничения скорости (фото)

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