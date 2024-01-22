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В Азербайджан прибудет миссия ООН

В Азербайджан прибудет миссия ООН

На этой неделе Секретариат Рамочной конвенции ООН по изменению климата направит в Азербайджан техническую миссию.

Об этом на первом заседании Организационного комитета в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), 19-й сессией Совещания Стороны Киотского протокола и шестой сессией Совещания сторон Парижского соглашения сказал руководитель Администрации Президент Азербайджана, председатель Оргкомитета СОР29 Самир Нуриев.

Он сообщил, что в условиях диалога будут проведены подготовительные работы.

Самир Нуриев также добавил, что Азербайджан обменивается опытом со странами, принимавшими ранее СОР.

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