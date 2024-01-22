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Страны ДН поддержали Азербайджан в его борьбе с армянскими минами

Страны ДН поддержали Азербайджан в его борьбе с армянскими минами

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию по итогам 19-го саммита Движения неприсоединения, состоявшегося в столице Уганды – Кампале.

В информации говорится:

15-20 января 2024 года в Кампале – столице Уганды прошел 19-й саммит глав государств и правительств Движения неприсоединения (ДН). На саммите Азербайджан представляла делегация, возглавляемая министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

В рамках мероприятия был принят итоговый документ 19-го саммита ДН, который содержит ряд важных для Азербайджана пунктов.

В документе главы государств и правительств стран-членов ДН выразили солидарность относительно работ по восстановлению, реконструкции и реинтеграции, проводимых Азербайджаном в пострадавших от конфликта территориях, обратив внимание на проблемы неразорвавшихся боеприпасов и противопехотных мин на этих территориях и призывая к оказанию международной помощи.

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