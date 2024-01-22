Чей заказ выполняет руководство ПАСЕ |
У Огтая Ширалиева диагностирован рак |
МИД Казахстана: Тина Канделаки не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет |
Азербайджанец – грузчик с рынка стал народным героем в Новосибирске (фото) |
Украинский налет парализовал работу российского газового гиганта |
Иранский солдат расстрелял пятерых сослуживцев |
Французский юрист: Резолюция Сената отражает тотальное незнание ситуации в Азербайджане |
Нетаньяху отверг условия ХАМАС по израильским заложникам |
Боевики ХАМАС выдвинули условия для освобождения израильских заложников |
Главное Мир

Эрдоган дал обещание премьеру Италии в связи с мигрантами

Эрдоган дал обещание премьеру Италии в связи с мигрантами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал премьер-министру Италии Джордже Мелони значительно сократить потоки мигрантов по коридору Италия — Турция.

Как сообщает Euractiv, об этом они договорились в Стамбуле.

Во время пребывания в турецкой столице Мелони провела разговор с Эрдоганом об эффективности сотрудничества в сфере миграции. В прошлом году стороны смогли достичь сокращения потока нелегальных мигрантов на 56 процентов.

Итогом беседы стала договоренность о продолжении и углублении миграционного сотрудничества. Более того, в ближайшее время министерства иностранных дел двух стран намерены заключить соглашение об ограничении миграционных потоков из Ливии.

Теги:
Из этой рубрики
Боррель заявил, что план Израиля по сектору Газа не работает
Мир

Боррель заявил, что план Израиля по сектору Газа не работает

2024/01/22, 16:37
Избран новый президент ПАСЕ
Мир

Избран новый президент ПАСЕ

2024/01/22, 16:23
Выявлена коррупция в ООН
Мир

Выявлена коррупция в ООН

2024/01/22, 16:08
Центральная Азия: взгляд изнутри и текущий момент 
Мир

Центральная Азия: взгляд изнутри и текущий момент 

2024/01/22, 15:31
Эрдоган дал обещание премьеру Италии в связи с мигрантами
Мир

Эрдоган дал обещание премьеру Италии в связи с мигрантами

2024/01/22, 15:18
Зеленский подписал указ о территориях России, «исторически населенных украинцами»
Мир

Зеленский подписал указ о территориях России, «исторически населенных украинцами»

2024/01/22, 13:52
Премьер Словакии дал совет украинцам, как закончить войну
Мир

Премьер Словакии дал совет украинцам, как закончить войну

2024/01/22, 13:41
Британия зафиксировала вооруженные поставки Северной Кореи в Россию
Мир

Британия зафиксировала вооруженные поставки Северной Кореи в Россию

2024/01/22, 13:30
Зеленский заявил о планах ввести в Украине институт множественного гражданства
Мир

Зеленский заявил о планах ввести в Украине институт множественного гражданства

2024/01/22, 12:07