Эрдоган дал обещание премьеру Италии в связи с мигрантами

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал премьер-министру Италии Джордже Мелони значительно сократить потоки мигрантов по коридору Италия — Турция.

Как сообщает Euractiv, об этом они договорились в Стамбуле.

Во время пребывания в турецкой столице Мелони провела разговор с Эрдоганом об эффективности сотрудничества в сфере миграции. В прошлом году стороны смогли достичь сокращения потока нелегальных мигрантов на 56 процентов.

Итогом беседы стала договоренность о продолжении и углублении миграционного сотрудничества. Более того, в ближайшее время министерства иностранных дел двух стран намерены заключить соглашение об ограничении миграционных потоков из Ливии.