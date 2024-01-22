Центральная Азия: взгляд изнутри и текущий момент

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Разнообразие событий и планов в государствах ЦА сводится, преимущественно, к защите их безопасности от внешних и внутренних сил, транспортно-логистическому развитию и инвестиционным интересам. Во многом все эти аспекты перекликаются и завязаны с Азербайджаном.

Казахстан

То, что на эту республику нацелено множество меркантильных и политических «стрел» вплоть до изменения в ней власти, менталитета и прихвата природных богатств, секретом не является. Собственно, соответствующие попытки уже имели место, однако главная из них – государственный переворот с отстранением от власти действующего президента Касым-Жомарт Токаева, провалилась. Но на этом внешние силы не успокоились и вряд ли поостынут. Порой доходит, на первый взгляд, до смешного, реально же – опасного.

Вот что выясняется из материалов, обнародованных казахстанскими СМИ: местного имама Нурлана Байжигитова пригласили в Вашингтон на обед с президентом США Джо Байденом. Имам, как подтверждает «Сегодня.kz», отреагировал на столь «высокую честь» следующим образом: «Каждый год президент США дает благотворительный обед. Из нашей страны выбор пал на меня, конечно, по воле Аллаха. Мы намерены посетить обед, представляя интересы нашего государства, внешнюю и внутреннюю политику нашего президента, а также раскрывая нашу духовность и культуру».

А теперь ознакомимся с комментарием к «событию»: «Выбор пал на него «по воле Аллаха», – пишет он (имам). Тут, скорее, по воле Шайтана. Ибо США – это государство, где правит балом Сатана. Именно отсюда на весь мир распространяется сексуальная распущенность, ЛГБТ и множество других религиозных запретов. В США разрешены и даже поощряются однополые браки и смена пола, … самое большое в мире количество заключенных, а полицейские убивают в среднем по 500 человек в год. Америка — страна, в истории которой не было ни одного года без войны. Причем, все войны, за исключением гражданской, велись и ведутся на чужих территориях. И, наконец, (это) государство, уничтожившее самое большое в мире количество мусульман как само, так и с помощью подручных террористических групп (Ирак, Афганистан, Сирия, Ливия, Индонезия), и помогающее сегодня уничтожать мусульман в Палестине».

Почему выбор Вашингтона пал на Нурлана Байжигитова, задается вопросом издание. И само же отвечает: спецслужбы США тщательно мониторят социальные сети, выбирая так называемых лидеров мнений с самым большим количеством подписчиков. А у Байжигитова их очень много – и на канале в youtube, и в Threads, и в instagram, и «это исключительно верующие люди, подавляющее большинство которых составляет молодежь».

Вывод: «… посредством Байжигитова американцы вознамерились влиять на мусульман Казахстана, настраивать их на радикальный русофобский лад и, безусловно, на борьбу за «свободу и демократию». Отмечается также, что главе Белого дома нет дела до чьей-либо духовности и истории, «тем более народа где-то в Азии. У США есть в Казахстане стратегические интересы, о которых открыто сказал их посол, и которых они добиваются путем ментального подчинения себе населения».

Так что имама там просто «перепрошьют», а затем будут использовать в своих целях как человека, имеющего влияние на умы, делится издание своими соображениями, причем, вряд ли фантазийными: «Байден… даже пообещает гранты в виде пожертвований. А задача Байжигитова будет состоять в морально-психологической подготовке казахстанского населения к войне за «национальную свободу» – «с Россией, а затем, возможно, и против Китая … за англосаксонские интересы. …Как говорят ирландцы, «бойся рогов быка, зубов змеи и улыбки англосакса».

Видимо, боясь, в том числе, и этого, и много чего еще, министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков озвучил задачи возглавляемого им ведомства на 2024 год, заявив, что основные усилия должны быть направлены на повышение качества боевой подготовки и боеготовности войск, увеличение доли военно-обученного резерва, улучшение межведомственной координации, развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Так что на этот год запланировано более 160 мероприятий оперативной и свыше 70 тысяч — боевой подготовки. Казахстанские военнослужащие примут участие в 35 международных тактических учениях. И в этом году Казахстан проведет крупномасштабные учения с участием пяти государств, то есть вопросы обороны и безопасности в целом решаются (или находятся в стадии согласования) всеми государствами Центральной Азии. Однако – не только: в самых масштабных и значимых военных маневрах «Бірлестік» примет участие и воинский контингент Азербайджана. Стоит также отметить, что в этом году Казахстан председательствует в ОДКБ и ШОС, а в рамках этих организаций запланирован ряд военных учений.

Еще одно новшество, касающееся ВС Казахстана: местные СМИ пишут, что страна впервые подучила разрешение ООН на самостоятельное выполнение миротворческих операций под флагом РК. Военнослужащие Казахстана примут участие в разных миссиях, в том числе по наблюдению за разъединением на Голанских высотах (Сирия – Израиль); за выполнением условий перемирия (Палестина – Израиль); а также в двух миссиях в Судане.

Транспорт и логистика – тоже серьезная забота Казахстана; в этой сфере он старается вырваться в число лидеров региона и Каспийского бассейна. На сей раз расчет сделан на то, чтобы РК стала новым транзитным хабом между Россией и Китаем. ИА LSM со ссылкой на Минтранспорта Казахстана информирует, что последний готовит дорожную карту проекта развития мультимодального транзитного коридора через реку Иртыш.

Проектом предусмотрено строительство шлюза на участке Павлодар — Семей, речного порта Тугыл в Восточно-Казахстанской области и железной дороги Тугыл — Майкапчагай до границы с Китаем протяженностью 99 км. Ожидаемый объем перевозок — 2-2,5 млн тонн. Работы на судоходном канале и по модернизации порта начнутся уже в этом году. Указанный маршрут, как ожидается, будет включен в состав Транскаспийского международного транспортного коридора. После запуска проекта объём транзита между Россией и КНР через Казахстан возрастёт, как планируется, до 3,6 млн тонн в год.

Ну и, говоря о транспорте, внесем в него туристическо-развлекательный элемент: Минэкономики РФ сообщает о запуске первого круиза – «для путешественников». Они смогут воспользоваться круизной линией с охватом Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и России уже летом этого года – к рейсам готовят лайнер «Петр Великий», строительство которого длилось 7 лет.

И если Казахстан уделяет большое значение транспортно-логистической сфере и предпринимает конкретные шаги в этом направлении, электроэнергетика у него, похоже, в загоне. Orda.kz. со ссылкой на министра энергетики РК Алмасадама Саткалиева передает, что в 2030 году в республике будет дефицит электроэнергии из-за значительного разрыва между уровнем потребления и мощностью производства. «Анализ баланса в странах Центральной Азии также показал дефицит электрических мощностей в объеме 2,7 ГВт к 2030 году», — сказал министр.

Для покрытия дефицита в Минэнерго разработали план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли, предусматривающий ввод дополнительно 26 ГВт новых генерирующих мощностей.

Кыргызстан и Таджикистан

«Поведение» властей КР крайне обеспокоило Вашингтон и Лондон – в республике задержаны 11 журналистов из нескольких изданий, позиционирующих себя как «независимые». В ситуации разбирается Eurasia Today, приводящая комментарий посольства Великобритании в КР, в котором, в частности, сказано, что республика «всегда по праву гордилась своими независимыми СМИ и свободой слова. … Мы призываем власти обеспечить журналистам свободные и безопасные условия работы».

Вашингтон тоже высказал свою «обеспокоенность»: руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что подобные действия кыргызского правительства направлены на подавление общественных дискуссий и свободы слова в стране. Ну и, соответственно, призвал власти КР «обеспечить журналистам возможность работать без необоснованного давления и преследований». Похожие призывы прозвучали также со стороны Международного института прессы (IPI), Норвежского Хельсинкского комитета, ОБСЕ и НПО «Репортеры без границ».

«Такая реакция на задержание журналистов, – пишет вышеуказанное издание, – которые никак не связаны с этими странами, заставляет задуматься. Возможно, в Вашингтоне и Лондоне так «переживают» потому, что им эта ситуация выгодна. На этом фоне можно «одним выстрелом убить двух зайцев»: поддержать своих подопечных и подогреть общественность».

В то же время издание признает, что журналисты-расследователи обнародовали «много интересного» о ряде высокопоставленных чиновников и их делах: «То есть тут может быть множество причин и мотивов, по которым арестовали корреспондентов». Большую их часть обвиняют в призыве к массовым беспорядкам», а иных – в их организации и соучастии.

Словом, «дело журналистов» стало едва ли не самым резонансным в республике, привычной к «цветным» переворотам, в которых, заметим, немалую роль играли именно СМИ. Добавим от себя, что действующий президент Кыргызстана Садыр Жапаров, вероятно, учел это обстоятельство, то есть наметившуюся перспективу смены власти революционным путем.

Комментируя задержание журналистов, эксперт по вопросам безопасности Эдил Марлис заявил ИА «Кабар», что злоупотребление свободой слова в некоторых случаях доходит до распространения откровенной клеветы. По его словам, в стране есть группы, продвигающие интересы других государств и манипулирующие общественным мнением. Это «пятая колонна», которая опирается на поддержку международных организаций, так сказать – «хранителей свободы слова». И «Нужно открыто признать, что в Кыргызстане есть группы влияния, продвигающие интересы и повестку иностранных государств», и «такие «закладки» существуют в совершенно разных сферах».

Надо сказать, что Бишкек занят не только «охотой на журналистов», грозящим или якобы грозящим безопасности КР, но и вполне реальными земными проблемами – разделом границы. Вооруженные столкновения с соседним Таджикистаном (часто с летальным исходом для обеих сторон) наносят урон безопасности не только КР и РТ, но всей Центральной Азии и близлежащим регионам: достаточно сказать, что рядом – Афганистан, а на границах с ЦА сосредоточено большое количество боевиков разных мастей.

Протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном – почти 1 тыс. километров, и – буквально бои за нее – продолжаются с начала распада СССР. Самые сложные для договоренностей сторон участки расположены, в основном, в Ферганской долине.

И вот, наконец, раздел границы на самом сложном участке в 39 км – согласован. В целом стороны настроены оптимистично и надеются к концу этого года завершить процесс демаркации-делимитации рубежей.

Туркменистан

Ашхабад и Тегеран расширяют сотрудничество в энергетической сфере. По сообщению «Алтынасар», министр нефти Ирана Джавад Овджи посетил Туркменистан и обсудил с президентом республики Сердаром Бердымухамедовым «взаимодействие в нефтегазовой сфере, для расширения которого, по общему мнению, открываются новые возможности». Ашхабад заверил, что рассмотрит все инициативы и предложения иранских партнеров.

Вероятно, пишет издание, одним из поводов для переговоров стала приостановка своповых поставок туркменского газа в Азербайджан через территорию Ирана, имеющего крупную газопроводную сеть, но в условиях американских санкций заинтересованного в транзите и свопе энергоресурсов. Тегеран прорабатывает проекты газового свопа с Россией для расширения поставок в Центральную Азию, на Южный Кавказ, Ближний Восток и в Южную Азию.

Напомним, причиной приостановления своповых поставок Туркменистана в Азербайджан через Иран стала недоговоренность об условиях сделки на 2024 год. Иранское информагентство Mehr передает, что между Ашхабадом и Баку ведутся переговоры, и что поставки продолжатся после того, как стороны договорятся о решении проблемы, из-за которой экспорт был приостановлен. В 2023 году он составил 2,6 млрд кубометров газа, а на год текущий речь шла о приобретении у Туркменистана порядка 3 млрд кубометров.

Известно, что Туркменистан – едва ли не самая закрытая страна мира, однако аналитики, все же, имеют источники информации и оценивают ситуацию в стране, опираясь как на официальные данные, так и на положение в разных сферах республики, лежащее на поверхности.

Центрально-азиатские СМИ обнародовали довольно тревожный доклад эксперта по европейским и международным исследованиям (размещен на сайте Центра актуальных исследований) Эльданиза Гусейнова о влиянии внутриполитической ситуации в Туркменистане на внешнюю политику Ашхабада. Как отмечает автор доклада, с учётом внутренних проблем в стране может возникнуть конфликт между элитами с внешней поддержкой.

К таким проблемам он отнес: споры из-за водных ресурсов и дефицит продовольствия; высокий протестный градус в граничащих с Афганистаном провинциях Мары и Лебап; риск межклановых конфликтов с учётом так называемого «ахалтекинского» национализма; скованность власти наличием двух центров принятия решений в семье Бердымухамедовых. Плюс к этому Гусейнов акцентирует внимание на факторах соседства Туркменистана с двумя сравнительно протестными в Центральной Азии регионами — Мангистауской областью Казахстана и Каракалпакстана в составе Узбекистана. То есть речь идет о возможных сложностях для Ашхабада в охране границ «в случае ухудшения ситуации в Туркменистане».

Эксперт делает вывод: на фоне такого положения другим странам ЦА стоит уделять больше внимания происходящим внутри Туркменистана событиям и стараться активнее подключать страну к работе в многосторонних форматах.

Известно, что традиционно часть дохода Туркменистана, имея в виду не углеводородный сектор, основана на продаже хлопка. Но и здесь государство теряет часть дохода – остатки урожая крестьяне используют на корм скоту из-за низких закупочных цен на сырец, отходы которого обладают высоким содержанием белков и другими питательными элементами.

Как пишет Turkmen.news, хлопкоробов устраивает, что животноводы платят наличными и гораздо больше по сравнению с государством, ну и торгуют им почти открыто, поскольку в январе обычно власти уже отчитываются о выполнении плана. Бороться с этим почти невозможно, и выходом из создавшегося положения может стать только повышение государством закупочных цен на хлопок, которые не менялись на протяжении многих лет. Или в целом пересмотр подхода к регулированию сельского хозяйства, в частности, внедрив рыночные отношения и дав больше свободы крестьянским хозяйствам.

Заметим, что земля в Туркменистане принадлежит государству, которое снабжает крестьян семенами и техникой, но покупает всю продукцию по установленным сверху ценам. Получается, что фермеры лишь арендуют угодья на условиях договора и не имеют права сбывать хлопок или пшеницу на рынке.

Узбекистан

Угроза безопасности актуальна и для этой довольно благополучной республики Центральной Азии – лишнее подтверждение тому, что всем государствам региона целесообразно держаться вместе в рамках единой концепции обороны и безопасности. Как информирует местная «Газета.uz», в стране около 400 каналов и аккаунтов Telegram признали экстремистскими Верховным судом страны. В «черный список» также попали 150 страниц в Facebook, 100 — в Instagram, десятки страниц в YouTube, OK.ru, TikTok, а также материалы на онлайн-ресурсах. Все они запрещенны к ввозу, изготовлению, распространению и демонстрации на территории Узбекистана. Таким образом, по сравнению с маем прошлого года список запрещенных пополнился 250 пунктами.

Между тем Узбекистан продолжает инвестиционно процветать, занимая лидирующие позиции в регионе. Нынешний год, с этой точки зрения, начался для него удачно – во время визита президента республики Шавката Мирзиеева в Саудовскую Аравию две страны заключили 13 соглашений на сумму 12 млрд долларов. Инвестиции охватывают разные сферы экономики, включая энергетику, высокие технологии, пищевую промышленность. По наблюдению экспертов, Ташкент стремительно развивает азиатское экономическое направление.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az