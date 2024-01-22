В Кремле не знают, как Трамп собирается решать конфликт в Украине

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Российская сторона не имеет представления о том, как предвыборные обещания экс-президента США Дональда Трампа по скорому урегулированию конфликта вокруг Украины могут быть реализованы, соответствующих контактов не было.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимо», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. Комментируя возможное взаимодействие российских дипломатов с Трампом по этой теме, Песков отметил, что «никаких контактов на этот счет не было».