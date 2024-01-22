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Зеленский подписал указ о территориях России, «исторически населенных украинцами»

Зеленский подписал указ о территориях России, «исторически населенных украинцами»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о территориях России, «исторически населенных украинцами».

О подписании указа Зеленский объявил в обращении по случаю Дня соборности Украины 22 января.

«Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего», — заявил президент Украины.

По его словам, власти Украины должны делать все «для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории». О чем говорится в указе, неизвестно. Текст документа пока не опубликован.

Как отмечает The Bell, Украинская народная республика, существовавшая в 1917-1920-е годы, претендовала в том числе на часть территории современного Краснодарского края России.

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