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Сколько автомобилей из Грузии было ввезено в Азербайджан в прошлом году?

Сколько автомобилей из Грузии было ввезено в Азербайджан в прошлом году?

В 2023 году Грузия экспортировала в Азербайджан 22 393 автомобиля на сумму 437,233 миллиона долларов США.

Об этом говорится в данных по статистике, представленных Управлением национальной статистики Грузии, передает АПА.

Было отмечено, что в прошлом году общая стоимость импортированных в Азербайджан автомобилей увеличилась на 128,72 миллиона долларов или на 41,72% по сравнению с предыдущим годом, а количество сократилось на 8 059 единиц или на 26,46%.

В 2023 году экспорт автомобилей стал основным экспортным сектором Грузии. В прошлом году экспорт автомобилей из Грузии вырос в 2 раза по сравнению с предыдущим годом и достиг 2 млрд 126,57 млн долларов.

На долю Азербайджана пришлось 20.5% грузинского экспорта автомобилей.

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Сколько автомобилей из Грузии было ввезено в Азербайджан в прошлом году?
Экономика

Сколько автомобилей из Грузии было ввезено в Азербайджан в прошлом году?

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