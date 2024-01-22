В Физули возвращаются еще 30 семей

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25 семей (89 человек), переселяемых из городов Баку и Сумгайыт, Абшеронского района, в 07:00 выехали от здания школы в переселенческом городке «Гобу Парк-3» Гарадагского района.

Их проводили представители Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и Физулинского ИВ.

Еще 5 семей (17 человек), проживающих в Бейлаганском и Физулинском районах, будут отправлены из района своего проживания и присоединятся к переселенцам в селе Ахмедбейли Физулинского района.

Таким образом, в городе будет обеспечено постоянное проживание 440 семей – 1 625 человек.