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Беларусь готовится защищать Россию, если на нее вдруг нападут

Беларусь готовится защищать Россию, если на нее вдруг нападут

В новой военной доктрине Беларуси будет прописано, что нападение на любое союзное Минску государство будет расцениваться как нападение на саму республику. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил представитель Генштаба Беларуси Артем Буторин.

Проект новой военной доктрины рассматривался 16 января на заседании Совета безопасности республики. Было решено доработать документ.

Артем Буторин, начальник информационно-аналитического управления Генштаба ВС Белоруссии заявил: «Там (в военной доктрине) будут закреплены общие принципы и наши взгляды на то, как мы будем вести себя как союзник. Однозначно, в военной доктрине сохранится положение, которое предусматривает, что нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь».

Буторин также рассказал, что в доктрине появится отдельная глава, в которой будут собраны воедино все положения международных договоров, ратифицированных Беларусью и ее союзниками, «в том числе в рамках международных организаций».

Кроме того, в документе закрепят основы отношения республики к миротворческой деятельности под эгидой ООН и ОДКБ, сообщил представитель белорусского Генштаба.

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