Рон Десантис покидает президентскую гонку (видео)

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Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис объявил о том, что прекращает свое участие в предвыборной гонке за участие в президентских выборах в США в ноябре этого года.

«Если бы я мог сделать хоть что-то, чтобы достичь желаемого исхода, больше мероприятий и интервью в рамках предвыборной кампании, я бы это сделал. Но я не могу просить поддерживающих нас людей безвозмездно тратить свое время и отдавать свои ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе. Сегодня я объявляю о приостановке своей предвыборной кампании», – заявил он в видеообращении.

Десантис подчеркнул, что Трамп получит его поддержку.