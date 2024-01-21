В Исмаиллы спасатели извлекли водителя из аварийного автомобиля (видео)

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На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о том, что на территории села Эйюббейли Исмаиллинского района произошло ДТП и один человек оказался в беспомощном состоянии в поврежденном автомобиле.

Согласно информации МЧС, на место аварии были направлены пожарные и спасатели Исмаиллинской районной части пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны министерства.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что авария произошла в результате столкновения двух легковых автомобилей марки «Mercedes» и водитель одного из автомобилей оказался в беспомощном состоянии в поврежденном транспортном средстве.

Пожарные и спасатели с помощью специального оборудования спасли застрявшего в автомобиле водителя и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту проводится расследование.

