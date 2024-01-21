Украина получит от Литвы бронетехнику, боеприпасы и антидроны

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Литва дополнительно передаст Украине бронетехнику, боеприпасы и антидроны.

Об этом заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой, находящимся с визитом в Вильнюсе.

«В течение двух лет войны мы интенсивно поставляем Украине вооружение, и запасы на наших складах существенно уменьшились, — сказал он. — Несмотря на это, мы дополнительно направим Украине бронетехнику, боеприпасы и оборудование для борьбы с беспилотными аппаратами».

Как отметил Науседа, Литва является одним из лидеров по оказанию помощи Киеву в пересчете к объему ВВП страны.