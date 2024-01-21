Грузинский министр прибудет в Азербайджан

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Делегация во главе с министром образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на следующей неделе прибудет в Азербайджан.

В рамках визита Г.Амилахвари встретится со своим азербайджанским коллегой Эмином Амруллаевым и другими официальными лицами, а также с представителями научных и академических кругов Азербайджана, сообщает «Азертадж».

На встречах будут обсуждены перспективы дальнейшего развития связей между Азербайджаном и Грузией в сфере науки и образования, рассмотрены вопросы осуществления программ обмена преподавателями и студентами вузов двух стран и проведения совместных научных исследований, а также другие направления двустороннего сотрудничества.