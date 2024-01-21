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Жители Балакяна обнаружили захоронения жертв сталинских репрессий? (фото)

Жители Балакяна обнаружили захоронения жертв сталинских репрессий? (фото)

На правом берегу реки Катех в одноименном селе Балакянского района обнаружены захоронения, предположительно жертв сталинских репрессий. Находка была обнаружена местными жителями, уточняет «Репорт».

По словам очевидцев, раньше захоронения были под водой, однако изменение русла реки в связи с увеличением уровня воды помогло обнаружить их. На территории можно установить около 50-60 могил.

Историк Акиф Мамедли сообщил, что территорию необходимо исследовать.

«По словам местных жителей, похороненные здесь люди, вероятно, являются жертвами сталинских репрессий. Я думаю, что есть необходимость в археологических раскопках на правом берегу реки Катех», – сказал он.

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