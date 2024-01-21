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Расследуются обстоятельства подрыва на мине в Агдамском районе (обновлено)

Расследуются обстоятельства подрыва на мине в Агдамском районе (обновлено)

16:37 По факту ранения человека в результате взрыва мины в Агдамском районе ведется расследование.

Согласно информации пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана, 21 января около 13:00 в районную прокуратуру поступила информация о ранении жителя села Кюрдляр Агджабединского района Фаига Абышова (1980 г.р.) в результате взрыва мины на освобожденной от оккупации территории Агдамского района.

Сотрудники прокуратуры произвели осмотр места происшествия и провели другие необходимые следственные действия. В настоящее время в Агдамской районной прокуратуре по факту ведется расследование.

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14:13 В результате взрыва мины в Агдамском районе пострадал один человек. Об этом говорится в сообщении региональной группы пресс-службы МВД.

Было отмечено, что 21 января около 13:30 в полицию поступила информация о взрыве мины на территории Агдамского района. Житель Агджабединского района Фаиг Сайяд оглу Абышев (1980 г.р.) получил ранение в ногу. Гражданин был эвакуирован в больницу сотрудниками полиции.

По факту ведется расследование.

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