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Фидан обсудил с главой Политбюро ХАМАС региональные вопросы

Фидан обсудил с главой Политбюро ХАМАС региональные вопросы

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с председателем Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Об этом сообщают диписточники «Анадолу» в турецком МИД.

Стороны обменялись мнениями относительно возможностей для скорейшего установления режима прекращения огня в секторе Газа. Также обсуждены вопросы увеличения объемов гуманитарной помощи для палестинского эксклава и освобождение пленных.

Затронута тема урегулирования на основе создания двух государств с целью установления постоянного мира в регионе.

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