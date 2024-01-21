Фидан обсудил с главой Политбюро ХАМАС региональные вопросы

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с председателем Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Об этом сообщают диписточники «Анадолу» в турецком МИД.

Стороны обменялись мнениями относительно возможностей для скорейшего установления режима прекращения огня в секторе Газа. Также обсуждены вопросы увеличения объемов гуманитарной помощи для палестинского эксклава и освобождение пленных.

Затронута тема урегулирования на основе создания двух государств с целью установления постоянного мира в регионе.