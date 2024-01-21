Колумбия выслала азербайджанского мошенника

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Санан Шякярли, объявленный в международный розыск по обвинению в мошенничества с присвоением чужого имущества путем злоупотребления доверием и обмана (статья 178.3.2 УК АР), задержан в Республике Колумбия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции.

Министерством был направлен соответствующий запрос об экстрадиции указанного лица в Азербайджан, проведены переговоры с властями Колумбии и предоставлены все необходимые гарантии в соответствии с международными процедурами, в данном вопросе была оказана необходимая поддержка со стороны нашего дипломатического корпуса. Колумбийская сторона, несмотря на отсутствие договорно-правовой базы в области экстрадиции, учитывая высокий авторитет Азербайджана как надежного партнера в мире и безоговорочное соблюдение принципа взаимности, приняла положительное решение о передаче, и впервые была осуществлена экстрадиция из Латинской Америки.

Из-за отсутствия прямого рейса из Колумбии, С.Шякярли был доставлен в Азербайджан 21 января ответственными сотрудниками Управления международного сотрудничества и Пенитенциарной службы Минюста транзитом через Турцию и по решению суда помещен в Бакинский СИЗО.

В министерстве отметили, что только в течение 2023 года 14 человек были экстрадированы в нашу страну из Великобритании, Германии, Польши, Беларуси, Молдовы, Украины.