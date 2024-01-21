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Зеленский: Будут новые оборонные пакеты

Зеленский: Будут новые оборонные пакеты

Украину в ближайшие недели ожидают новые оборонные пакеты от партнеров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«Готовим дальнейшую работу с ключевыми нашими партнерами и по конкретной оборонной поддержке уже сейчас, в эти недели и месяцы. Будут новые оборонные пакеты», – заявил он.

Зеленский добавил, что благодарен всем друзьям Украины в мире, кто понимает, что «поле боя не может просто подождать и что спасение жизней не может быть отложено, и всем, кто пытается ускорить решения, которые нужны – нужны именно сейчас».

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Зеленский: Будут новые оборонные пакеты

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