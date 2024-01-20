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Депутат Госдумы Затулин не верит в захват Украины Россией

Депутат Госдумы Затулин не верит в захват Украины Россией

На российском государственном телевидении все чаще звучат заявления о необходимости сворачивания вторжения против Украины.

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин, который яро поддерживал «СВО», признался, что захват всей Украины России оказалась не по зубам.

Громкое заявление представитель путинского режима сделал в эфире пропагандистского ток-шоу «60 минут», передает Диалог.UA.

Затулин пожаловался, что, как бы того России ни хотелось, полностью захватить Украину, лишив ее государственности, не получится.

«Мы должны реалистично оценить свои реальные перспективы. Я думаю, что Украина, нравится нам это или нет, (…) сохранится. Сохранится потому, что уровень противостояния на самом деле очень высок. Есть на самом деле внутри Украины убежденные противники России. Я, например, против того, чтобы мы строили планы какие-то (…) включения (захвата) Западной Украины… Это все равно, что запустить троянского коня», – заявил депутат Госдумы.

Он также начал пугать россиян тем, что в случае попытки захватить всю Украину ей придется десятилетиями воевать с партизанами, как в сталинские времена.

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