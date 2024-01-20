ВВС США «потеряли» двигатель F-35 стоимостью $14 млн.

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В США бригада технического обслуживания оставила фонарик в работающем двигателе F-35. Всё закончилось плохо, пишет Forbes.

«После запуска двигателя система самоконтроля не выявила никаких проблем. Они дали ему поработать около 13 минут. Только при остановке обнаружились «необычные шумы», а после и повреждение одной из деталей», – говорится в отчёте Совета по расследованию авиационных происшествий ВВС.

Это случилось ещё в марте прошлого года на базе Люк в Аризоне, но отчёт по нему опубликовали только сейчас. Ущерб оценили в $3,9 млн.