No comment: Экс-лидеры армянских сепаратистов под замком (фото) |
Украина обозначила условия переговоров с Россией (видео) |
ВСУ сменили тактику боевых действий |
Марков: 20 января стало началом больших трагедий |
Бюльбюльоглу: Советская армия совершила беспрецедентную расправу (фото) |
Украина нанесла удар по Белгородской области |
Прокремлевский политолог предрек России провал наступления |
«Посмотрим». Диписточник «Минвала» назвал причины отказа Баку принять Тойво Клаара |
Подоляк обвинил Путина в стремлении захватить постсоветские территории |
Главное Мир

ВВС США «потеряли» двигатель F-35 стоимостью $14 млн.

ВВС США «потеряли» двигатель F-35 стоимостью $14 млн.

В США бригада технического обслуживания оставила фонарик в работающем двигателе F-35. Всё закончилось плохо, пишет Forbes.

«После запуска двигателя система самоконтроля не выявила никаких проблем. Они дали ему поработать около 13 минут. Только при остановке обнаружились «необычные шумы», а после и повреждение одной из деталей», – говорится в отчёте Совета по расследованию авиационных происшествий ВВС.

Это случилось ещё в марте прошлого года на базе Люк в Аризоне, но отчёт по нему опубликовали только сейчас. Ущерб оценили в $3,9 млн.

Теги:
Из этой рубрики
Депутат Госдумы Затулин не верит в захват Украины Россией
Мир

Депутат Госдумы Затулин не верит в захват Украины Россией

2024/01/20, 23:39
Борт Airlink выкатился за пределы ВПП (фото)
Мир

Борт Airlink выкатился за пределы ВПП (фото)

2024/01/20, 22:18
ВВС США «потеряли» двигатель F-35 стоимостью $14 млн.
Мир

ВВС США «потеряли» двигатель F-35 стоимостью $14 млн.

2024/01/20, 21:50
Марш сторонников Палестины из Парижа до Брюсселя (видео)
Мир

Марш сторонников Палестины из Парижа до Брюсселя (видео)

2024/01/20, 21:19
США отправят на утилизацию десятки тонн оружейного плутония
Мир

США отправят на утилизацию десятки тонн оружейного плутония

2024/01/20, 20:37
В Кремле отказались назвать дату визита Путина в Турцию
Мир

В Кремле отказались назвать дату визита Путина в Турцию

2024/01/20, 19:00
К посольству Азербайджана в Москве несут гвоздики (видео)
Мир

К посольству Азербайджана в Москве несут гвоздики (видео)

2024/01/20, 18:41
Премьер Словакии заявил о намерении блокировать членство Украины в НАТО
Мир

Премьер Словакии заявил о намерении блокировать членство Украины в НАТО

2024/01/20, 18:14
Трамп перепутал Хейли и Пелоси
Мир

Трамп перепутал Хейли и Пелоси

2024/01/20, 18:08