Марков: 20 января стало началом больших трагедий

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Ответственность за события 20 января 1990 года несет Михаил Горбачев.

Об этом заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

«От имени многочисленных друзей Азербайджана в России выражаю глубокие соболезнования народу Азербайджана, семьям погибших в те трагические январские дни людей всех национальностей. Все мы понимаем, что это была точка распада Советского союза. Эти трагические события показали колоссальную цену, которую платят народы за безответственность политиков. Именно ответственность перед народом и принятие мудрых решений является главной отличительной чертой политического лидера. За события 20 января 1990 года несет ответственность Михаил Горбачев и другие политики того времени», – приводит «Азертадж» слова политолога.

Он отметил, что 20 января 1990 года стало началом больших трагедий, которые потом обернулись Первой Карабахской войной, сотнями и тысячами убитых.

«Благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиеву Азербайджан смог выйти из кризисного состояния, вступить на путь процветания. Весь мир изумлен блестящей победой Азербайджана, который вернул себе весь Карабах и с успехом ведет восстановительные работы на освобожденных территориях», – заключил Марков.