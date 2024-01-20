Прокремлевский политолог предрек России провал наступления |
«Посмотрим». Диписточник «Минвала» назвал причины отказа Баку принять Тойво Клаара |
Подоляк обвинил Путина в стремлении захватить постсоветские территории |
У Байдена допустили скорое поражение Украины в случае отсутствия военной помощи |
Джахит Багчи: Шехиды живут и будут жить вечно (видео) |
Минута молчания в Азербайджане (фото) |
Баку расследует деяния армянских сепаратистов с соблюдением международных законов |
Роджерс: Азербайджан поставил на место заигравшихся французских неоколониалистов |
МИД Турции выражает соболезнования Азербайджану |
Главное Мир

Премьер Словакии заявил о намерении блокировать членство Украины в НАТО

Премьер Словакии заявил о намерении блокировать членство Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на предстоящей встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем сообщит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО. Слова политика прозвучали в эфире телеканала RTVS.

Фицо отметил, что идет на встречу с украинским премьером Денисом Шмыгалем «с гуманитарной помощью». «Подтвердим, что никакого оружия они не будут получать от словацкой армии из государственных складов, скажу о том, что есть вещи, на которые наши взгляды полностью отличаются», — сказал он о своем намерении.

Также премьер Словакии прокомментировал желание Украины вступить в Европейский союз (ЕС). «Мы это уважаем, но они должны соответствовать условиям…» — указал он.

При этом Фрицо выступил против членства Украины в НАТО и заявил, что будет пользоваться правом вето и блокировать вступление страны в Альянс, потому что считает это «фундаментом третьей мировой войны». Об своем решении он сообщит Шмыгалю.

Теги:
Из этой рубрики
В Кремле отказались назвать дату визита Путина в Турцию
Мир

В Кремле отказались назвать дату визита Путина в Турцию

2024/01/20, 19:00
К посольству Азербайджана в Москве несут гвоздики (видео)
Мир

К посольству Азербайджана в Москве несут гвоздики (видео)

2024/01/20, 18:41
Премьер Словакии заявил о намерении блокировать членство Украины в НАТО
Мир

Премьер Словакии заявил о намерении блокировать членство Украины в НАТО

2024/01/20, 18:14
Трамп перепутал Хейли и Пелоси
Мир

Трамп перепутал Хейли и Пелоси

2024/01/20, 18:08
Xpeng начинает реализацию летающих автомобилей (видео)
Мир

Xpeng начинает реализацию летающих автомобилей (видео)

2024/01/20, 17:47
Билл Гейтс: В вакцинах от Covid будут использоваться «маленькие пластыри»
Мир

Билл Гейтс: В вакцинах от Covid будут использоваться «маленькие пластыри»

2024/01/20, 17:35
Завод Alteo стал объектом расследования из-за сбросов токсичных отходов в Средиземное море
Мир

Завод Alteo стал объектом расследования из-за сбросов токсичных отходов в Средиземное море

2024/01/20, 17:23
10 пунктов по урегулированию на Ближнем Востоке от ЕС
Мир

10 пунктов по урегулированию на Ближнем Востоке от ЕС

2024/01/20, 17:12
Киев ждет от Москвы отказа от ядерного оружия при подписании мира
Мир

Киев ждет от Москвы отказа от ядерного оружия при подписании мира

2024/01/20, 17:00