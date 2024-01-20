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Число погибших в результате взрыва в мебельном цеху возросло

Число погибших в результате взрыва в мебельном цеху возросло

Возросло число погибших во время взрыва в мебельном цеху в Бинагаднском районе.

В Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело и проводится расследование по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с взрывом, произошедшим 15 января в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку, в результате которого погибли 9 человек и получили травмы различной степени тяжести 24 человека.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, сегодня примерно в 14 часов один из пострадавших – Рустамов Адиль Айдын оглу (1996 г.р.) несмотря на усилия врачей, скончался в больнице. Таким образом, число погибших в результате взрыва достигло 10. Лечение остальных пострадавших продолжается.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики еще раз выражает глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших и желает скорейшего исцеления пострадавшим.

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