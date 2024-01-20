В Баку ожидается переменная облачность

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21 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии. Ночью и утром местами ожидаются туман и изморось.

Умеренный юго-западный ветер вечером сменится временами усиливающимся северо-западным ветром. Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем 12-17° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 12-17° тепла, в горах ночью 0-3° мороза, днем 3-8° тепла.