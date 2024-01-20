В Ташкенте почтили память шехидов 20 Января (админка)

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В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане состоялась церемония в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 января.

Согласно информации Центра, в мероприятии приняли участие деятели науки, культуры и искусства Узбекистана, сотрудники посольства, местные азербайджанцы, руководители и члены Общества узбекско-азербайджанской дружбы, преподаватели, студенты, представители общественности.

Вначале участники мероприятия возложили цветы к памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву в Азербайджанском культурном центре и перед комплексом памятников шехидам.

Далее участники церемонии ознакомились с подготовленной в фойе Азербайджанского культурного центра книжно-художественной выставкой «Дорога к независимости», посвященной 20 Января и карабахским событиям. Дети художественного кружка при культурном центре создали картины о событиях 20 Января, являющихся нашей преисполненной гордости и героизма историей.

Сначала на церемонии минутой молчания почтили светлую память шехидов.

Посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, выступив с речью, отметил, что 20 Января – это не только трагедия, но и день пробуждения на пути к независимости и национальной свободе азербайджанского народа. Он отметил, что память о шехидах, создавших славную страницу истории нашей независимости, всегда бережно хранится нашим народом и государством, и сказал, что кровь шехидов не пролилась даром, наша страна вновь обрела свою независимость.

Выступившие далее ораторы – исполнительный директор Общества узбекско-азербайджанской дружбы профессор Эркин Нуриддинов, азербайджанский ученый Алмаз Меджидова, доцент Гулбахор Ашурова и другие – отметили, что во время этих событий народ, долгие годы живший в рабстве Советской империи, возвысил свой голос свободы, проявил мужество за суверенитет нашего государства, за отечественные земли. Они подчеркнули, что после событий 20 Января произошли серьезные изменения в общественном сознании азербайджанского народа, в идеях свободы, отметили, что в те страшные дни, которые стали поворотным моментом в борьбе за независимость, народ объединился вокруг единой идеи как кулак.

На мероприятии группа студентов – членов группы «Физули дилбандлари» Азербайджанского научно-исследовательского центра имени Мухаммеда Физули, действующего при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Наваи, прочитала стихи о 20 Января, любви к Родине, шехидах и представила пьесу-композицию, посвященную шехидам.

На мероприятии также был показан документальный фильм, посвященный трагедии 20 Января.