Киев ждет от Москвы отказа от ядерного оружия при подписании мира

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Война между Украиной и Россией должна быть завершена переговорами и отказом Москвы от ядерного оружия. Об этом говорится в заявлении замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка в интервью Tagesspiegel.

Как пояснил Гаврилюк, все войны в мире заканчиваются переговорами, в связи с чем война между Украиной и Россией не должна стать исключением.

Он добавил, что при подписании любого документа Россия должна отказаться от ядерного оружия. Война завершится возвращением всех территорий Украины, впрочем, необходимо создать механизм, который сделает невозможным повторное нападение врага.

«Будут подписаны соглашения – с одной стороны коалицией государств, которые поддерживают Украину, и Россией с другой стороны. И этот документ должен содержать пункт об отказе России от ядерного оружия, потому что это государство – угроза миру», – пояснил заместитель министра обороны.