Гурбан Етирмишли посоветовал не паниковать и спать спокойно

272 Просмотров

Люди не должны паниковать из-за землетрясения, идите и спите спокойно.

Об этом сообщил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли в интервью местным СМИ.

Он отметил, что в столице Баку землетрясение не ощущалось.

«Землетрясение ощущалось между Саатлы и Ширваном. Несмотря на большую глубину, в этом нет ничего страшного. Людям не следует бояться, поскольку магнитуда составляет 5,1. Когда в Баку ветер, люди на тридцатом этаже это чувствуют. Я сам не почувствовал землетрясения. Люди не должны паниковать, идти спать спокойно», – заявил главный сейсмолог Азербайджана.